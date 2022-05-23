Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» превысили 800 млн долларов

23.05.2022

Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» превысили 800 млн долларов
За три недели в прокате фильм обогнал последнюю часть бондианы "Не время умирать"и нового «Бэтмена», сообщило издание The Wrap. 

В американских кинотеатрах «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли собрал 342 млн долларов, в остальных странах — 461 млн долларов. 

По сборам в пандемию сиквел уступил только «Человеку-пауку: Нет пути домой». Заключительная картина о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда заработала в международном прокате 1,89 млрд долларов.

Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»