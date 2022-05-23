Спецпоказ триллера «Казнь» Ладо Кватании пройдет в «Иллюзионе»

23.05.2022
После фильма состоится обсуждение с художницей по костюмам Анной Кудевич и историком моды Анной Баштовой, говорится в пресс-релизе кинотеатра.
23 мая в 19:30 в «Иллюзионе» в Москве начнется специальный показ психологического триллера «Казнь», ставшего дебютом в кино клипмейкера Ладо Кватании.
Действие паралелльно развивается в 1980-х и 1990-х годах и сосредотачивается на поисках маньяка. Расследование серии убийств официально закрыли, однако спустя десять лет появляется новая свидетельница — выжившая девушка. Следователь Исса Давыдов возвращается к делу.
Главную роль исполнил Нико Тавадзе. Также в касте — Виктория Толстоганова, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Евгений Ткачук, Даниил Спиваковский и др. В эпизодах появились рэпер Хаски и певица Манижа.
Фото: кадр из фильма «Казнь», предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»