Спецпоказ триллера «Казнь» Ладо Кватании пройдет в «Иллюзионе»

23.05.2022

Спецпоказ триллера «Казнь» Ладо Кватании пройдет в «Иллюзионе»
После фильма состоится обсуждение с художницей по костюмам Анной Кудевич и историком моды Анной Баштовой, говорится в пресс-релизе кинотеатра.

23 мая в 19:30 в «Иллюзионе» в Москве начнется специальный показ психологического триллера «Казнь», ставшего дебютом в кино клипмейкера Ладо Кватании.

Действие паралелльно развивается в 1980-х и 1990-х годах и сосредотачивается на поисках маньяка. Расследование серии убийств официально закрыли, однако спустя десять лет появляется новая свидетельница — выжившая девушка. Следователь Исса Давыдов возвращается к делу.

Главную роль исполнил Нико Тавадзе. Также в касте — Виктория Толстоганова, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Евгений Ткачук, Даниил Спиваковский и др. В эпизодах появились рэпер Хаски и певица Манижа. 

Фото: кадр из фильма «Казнь», предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»