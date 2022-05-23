В Доме офицеров в Красноярске открылась выставка «Безмятежность»

Новую экспозицию представила художественная галерея «Год живописи». Об этом сообщили Gornovosti





На выставке в арт-пространстве «Воскресенка» представлены полотна семи авторов, работающих в разных стилях.





«Картин в экспозиции немного, но ощущение они оставляют очень светлое. Это тот самый случай, когда искусство просто-напросто помогает жить и с надеждой смотреть в будущее», — отмечает издание.





Посетители увидят работы «Золотой сон» Виктории Исаенковой; «Калина» и «Стрекоза» Сергея Гурьева; «Сувениры», «Творец», «Я подарю тебе звезду» Александра Краснова; «Мечтатель» Александра Имедеева, «Птицы», «Маленькие ангелы» Ирины Верпеты; «Улыбка» и «Притяжение» Юлии Юшковой, а также портреты кисти Евгении Аблязовой.





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