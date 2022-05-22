На II Областной выставке-ярмарке в Ульяновске представили уникальные виды ремесел

22.05.2022
На выставке были представлены кружева, художественную живопись, плетеные изделия, сувениры из дерева, а также изделия из натуральной кожи и многие другие результаты работ ремесленников. Среди экспонатов были и самодельные музыкальны инструменты, которые изготавливаются из древесины из Ульяновской области.
Согласно сложившейся традиции, на ярмарке работала площадка проективного офиса «Зажиточная семья». На ней специалисты консультировали ремесленников по получению социального контракта.
В издании отмечают, что вторая Областная ярмарка ремесел является итогом работы проекта «Картирование народно-художественных промыслов и ремесел Ульяновской области». По словам автора проекта, проведение таких мероприятий планируется сделать традиционным.
Фото: Pixabay