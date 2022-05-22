На II Областной выставке-ярмарке в Ульяновске представили уникальные виды ремесел

В ходе II Областной выставке-ярмарке в Ульяновске на площадке перед Дворцом «Губернаторский» более 30 местных ремесленников представили свои изделия для граждан города, сообщает издание «Ulpressa».

На выставке были представлены кружева, художественную живопись, плетеные изделия, сувениры из дерева, а также изделия из натуральной кожи и многие другие результаты работ ремесленников. Среди экспонатов были и самодельные музыкальны инструменты, которые изготавливаются из древесины из Ульяновской области.

Согласно сложившейся традиции, на ярмарке работала площадка проективного офиса «Зажиточная семья». На ней специалисты консультировали ремесленников по получению социального контракта.

В издании отмечают, что вторая Областная ярмарка ремесел является итогом работы проекта «Картирование народно-художественных промыслов и ремесел Ульяновской области». По словам автора проекта, проведение таких мероприятий планируется сделать традиционным.

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