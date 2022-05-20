Продолжение антологии «Любовь. Смерть. Роботы» вышло на Netflix

20 мая на стриминге состоялась премьера третьего сезона анимационного сериала-сборника Love, Death & Robots.





Подписчикам сервиса доступны девять новых эпизодов, которые не связаны друг с другом сюжетно — только тематически. Некоторые серии являются продолжением историй из предыдущих сезонов.





За день до релиза Netflix выложил в открытый доступ короткометражку из третьего сезона под названием «Три робота: стратегии выхода» (Three Robots: Exit Strategies), герои которого появлялись в дебютном сезоне. Эпизод снял Патрик Осборн по мотивам рассказов Джона Скальци.





«Любовь. Смерть. Роботы» — антология анимационных короткометражек, созданных в разных стилистиках командами из разных стран. Первый сезон вышел в 2019 году. Продюсерами проекта выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер.





Фото: кадр из трейлера сериала «Любовь. Смерть. Роботы»