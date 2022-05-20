Стал известен гонорар Лолиты Милявской за роль в спектакле «Женитьба»

Артистка исполняет главную роль в постановке Юрия Грымова «Женитьба» в московском театре «Модерн», пишет «КП».





Спектакль, поставленный по трем классическим произведениям — «Женитьбе» Гоголя, «Предложению» Чехова и «Женитьбе Бальзаминова» Островского — дебютировал в прошлом году.





Лолита Милявская играет Агафью Тихоновну — купеческую дочь, мечтающую выйти замуж. Режиссером постановки выступил худрук «Модерна» Юрий Грымов, который также отвечал за сценографию и музыкальное сопровождение.





В этом году спектакль снова вернется на сцену театра. Как пишет «КП» со ссылкой на сайт госзакупок, договор с Милявской рассчитан на десять показов «Женитьбы», которые пройдут с 20 мая и до конца 2021 года. Согласно договору, она заработает 543,5 тысячи рублей.





По информации издания, гонорар за один спектакль не изменился с прошлого года. В 2021-м Милявская заработала 380,5 тысячи рублей, поскольку было меньше спектаклей.





Фото: кадр из фильма «Попса»