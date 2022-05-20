Фестиваль «Белый июнь» в Архангельске будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра I

Фестиваль «Белый июнь», который состоится в Архангельске с 23 июня по 3 июля, будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщил генеральный директор фестиваля Василий Ларионов.

«В этом году <...> наш фестиваль приурочен к 350-летию Петра Великого, и многие события будут так или иначе связаны с его именем, и многие книжные мероприятия и даже музыкальные, и в креативных индустриях, все, что связано с именем Петра, не только в масштабах области, Поморья, но и всей России. И двумя, скажем так, гостями фестиваля у нас будут Санкт-Петербург и Карелия — регионы, которые непосредственно связаны с именем Петра», — сказал Ларионов.





В 2020 году «Белый июнь» был книжным фестивалем, который из-за коронавирусных ограничений был перенесен на август. В 2021 году к книгам добавились музыка, народные ремесла и креативные индустрии.





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