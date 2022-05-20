Певец Дмитрий Колдун объяснил, почему музыканты проживут без «Евровидения»

Участник песенного конкурса 2007 года от Республики Беларусь заявил в беседе с «МК», что у России и Белоруссии достаточно своих конкурсов и фестивалей.





По его мнению, создавать аналог «Евровидения» бессмысленно, поскольку в России и Белоруссии уже проводится много разных музыкальных и вокальных конкурсов, на которые приезжают таланты из разных стран.





Артист предложил задаться вопросом, могут ли Россия и Белоруссия обойтись без «Евровидения», которому скоро исполнится 70 лет. «Чем старше конкурс, тем меньше на нем оценивают то, что должны — музыку», — подчеркнул он.





Дмитрий Колдун выразил уверенность в том, что музыканты и артисты проживут без этого состязания: «Сейчас предостаточно отечественных альтернатив — более молодых и отвечающих запросам времени, в которых, я уверен, гораздо более непредвзятые критерии судейства и оценки».





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