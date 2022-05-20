В Московской области начал работать фестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова

20.05.2022

В Московской области начал работать фестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова

Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений...» открылся в четверг в Московской области показом комедийной картины «Родные» (2021) Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в главных ролях, сообщается на сайте смотра.

Фестиваль «17 мгновений...» проходит в шестой раз.

Одним из главных событий фестиваля станет открытие памятника народному артисту СССР Вячеславу Тихонову в Павловском Посаде. На смотре пройдет спецпоказ картины «Отпуск за свой счет» Виктора Титова, посвященный актеру.

Фото: Pixabay