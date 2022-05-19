В Самаре открыта Всероссийская «Студенческая весна»

На самарском стадионе «Солидарность арена» начал свою работу 30-й фестиваль «Российская студенческая весна», пишет ТАСС.

На шоу, организованном режиссером Алексеем Сеченовым, прошла делегация участников фестиваля из 85 регионов. Также выступили хедлайнеры музыкальной части праздника — Сюзанна и LOne.





Перед открытием в рамках международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заложили аллею «Российской студенческой весны».





«Юбилейная, 30-я „Российская студенческая весна“ вновь проводится там, где она родилась, а родилась она здесь — на волжских берегах, в Самаре. Сегодня мы ярко стартовали и по-настоящему зарядили этот вечер своим теплом, энергией, здесь и сейчас только все начинается. Пусть эта невероятная атмосфера будет с нами все дни фестиваля», — сказал на открытии фестиваля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.





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