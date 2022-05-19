Новый музыкальный фестиваль состоится на «Сочи Автодроме» в сентябре

Новый ежегодный музыкальный «Фестиваль № 1» впервые состоится на «Сочи Автодроме» в сентябре. Он будет включать мультиформатные события, среди которых концерты российских артистов, лекции, выставки и спортивные события, сообщил ТАСС один из продюсеров фестиваля Юрий Донцов.

«24 и 25 сентября 2022 года на „Сочи Автодроме“ состоится Фестиваль № 1. Создатели легендарного „Нашествия“ и АНО „Росгонки“ объединили свои силы, чтобы там, где ревут моторы, зазвучала музыка. Би-2, Леонид Агутин, Гарик Сукачев и другие артисты соберутся на одной из лучших событийных площадок в России уже этой осенью», — сказал Донцов.





Фестиваль будет проводиться ежегодно. Событие планируется проводить в мультиформатном режиме. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, которая будет включать спорт, науку, лектории, выставки, детские зоны и музыку.





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