Пратик Ганди сыграет главную роль в сериале о жизни Махатмы Ганди

Разработкой масштабного проекта займется индийская компания Applause Entertainment, сообщил Deadline.





Сериал расскажет о жизни одного из идеологов и руководителей движения за независимость Индии, создателя тактики ненасилия Мохандаса Карамчанда Ганди (1868-1948), начиная с юности и до приобретения им уважительного титула «Махатма», а также о других важных фигурах в истории Индии.





Главную роль исполнит Пратик Ганди («Мошенничество 1992», «Настоящие друзья»). Кастинг актеров на другие роли будут проводить не менее полугода, поскольку в эпизодах могут появиться до 150 персонажей.





В основу сценария лягут биографические книги «Ганди до Индии» и «Ганди — годы, которые изменили мир» историка Рамачандры Гухи. Сериал планируют снимать на гуджарати, хинди и английском языке. Съемки начнутся летом 2023 года и пройдут в местах, где жил Ганди: в Индии, Южной Африке и Британии.





Фото: Рixabay