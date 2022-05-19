Майя Хоук впервые появится на экране вместе с матерью Умой Турман

Совместным проектом актрис станет комедийный триллер «Комната убийств» (The Kill Room), сообщил The Hollywood Reporter.





Майя Хоук («Очень странные дела») присоединилась к касту фильма вместе с Деби Мейзар («Элементарно») и Ларри Пайном («Отель «Гранд Будапешт»). Главные роли исполнят Ума Турман, Джо Манганьелло и Сэмюэл Л. Джексон.





Фильм расскажет историю киллера (Манганьелло), его босса (Джексон) и арт-диллера (Турман), занимающихся отмыванием денег. Неожиданным образом наемник становится сенсацией в мире искусства.





Съемки кинокартины начнутся в мае. Дата премьеры «Комнаты убийств» пока не названа.





Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»