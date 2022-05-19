Дебютировал тизер фэнтези-драмы «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон

Первым роликом по фильму Three Thousand Years of Longing поделилась кинокомпания MGM на официальном YouTube-канале.





Фильм представят на Каннском кинофестивале-2022 вне конкурсной программы. Дата выхода «Трех тысяч лет желаний» в широкий прокат пока не названа.





Сценаристом и режиссером фэнтези-драмы выступил Джордж Миллер, снявший франшизу «Безумный Макс». Главные роли исполнили Тильда Суинтон («Французский вестник») и Идрис Эльба («Лютер»).





По сюжету британская исследовательница (Суинтон) отправляется в Стамбул, где находит старинную бутылку, открыв которую выпускает джинна (Эльба). Он предлагает исполнить любые три её желания.





Фото: кадр из тизера фильма «Три тысячи лет желаний»