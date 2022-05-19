В соцсетях выбирают актеров на роль президента РФ в сериале Роднянского

Среди лидеров народного «кастинга» значатся Александр Петров, Дмитрий Грачев и другие российские и зарубежные актеры, пишет Medialeaks.





Продюсер Александр Роднянский рассказал в интервью Variety о намерении снять сериал по книге «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря. Шоу в духе политического триллера «Карточный домик» расскажет о пути Владимира Путина от сотрудника КГБ до президента РФ.





Пользователи соцсетей начали предлагать актеров на главную роль в проекте. Среди претендентов называли Александра Петрова, Данилу Козловского, Владимира Машкова, а также комика Дмитрия Грачева, имеющего внешнее сходство с Владимиром Путиным.





Предлагали и зарубежных артистов — Кевина Спейси, Маколея Калкина, Ларса Миккельсена, Дэниела Крейга, Кристиана Бейла, а также Леонардо Ди Каприо и Маттиаса Шонартса, тоже внешне похожего на российского лидера.





Сообщений о проведении официального кастинга пока не поступало. Александр Роднянский не уточнял, кого рассматривают на главную роль, кто займется адаптацией сценария и режиссурой.





Фото: Рixabay