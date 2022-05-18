«Рик и Морти» получат спин-офф в виде аниме-сериала

Созданием нового анимационного проекта по вселенной Rick and Morty займется студия Adult Swim, сообщил The Hollywood Reporter.





Спин-офф под названием Rick and Morty: The Anime снимет режиссер Такаси Сано («Башня Бога»). Всего предполагается выпустить десять эпизодов. Ожидается, что новый сериал станет самостоятельной и оригинальной работой.





Такаси Сано подтвердил свое участие в шоу, а также отметил, что для него большой честью является возможность создать историю о новых приключениях удивительных героев. Ранее он работал над другими проектами по вселенной «Рика и Морти».





Дата выхода новых серий пока не названа.





Фото: кадр из сериала «Рик и Морти»