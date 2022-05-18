Названы исполнительницы ролей чародеек в новом сезоне «Ведьмака»

18.05.2022
Имена актрис раскрыл портал Redanian Intelligence — их заметили на съемочной площадке фэнтези-сериала по циклу Анджея Сапковского.
Актрисы Рашель Роуз и Сафийя Ингар участвовали в съемках сцены вместе с исполнительницами ролей других чародеек. Возможно, речь идет о сцене, связанной с Великой Ложей — тайной организацией волшебниц.
По предположению издания, Рашель Роуз играет могущественную чародейку Маргариту Ло-Антиль, которая возглавит Аретузу вместо Тиссаи де Врие. Также она известна как близкая подруга Йеннифер. Сафийя Ингар может предстать в образе молодой чародейки Кейры Мец.
Фото: кадр из сериала «Ведьмак»