В российский прокат выйдет фолк-хоррор от режиссера «Из машины»

18.05.2022

В российский прокат выйдет фолк-хоррор от режиссера «Из машины»
Фильм «Род мужской» (Men) Алекса Гарленда выпустит в России кинокомпания «Вольга», сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Один из самых ожидаемых хорроров 2022 года появится в российских кинотеатрах 23 июня. 

Мировая премьера фильма независимой американской студии А24 состоится в мае. Ранее сообщалось, что Men не выйдет в России в связи с уходом A24 и отсутствия полного пакета прав у дистрибьютора.

Действие развернется вокруг женщины по имени Харпер, приезжающей в английскую глубинку после добровольного ухода из жизни ее супруга. Вместо спокойствия и тишины она сталкивается с чем-то неожиданным.

Главную роль исполнила Джесси Бакли («Фарго»). Актерский ансамбль дополнили Рори Киннир («Года, года») и Паапа Эссьеду («Банды Лондона»).

Фото: кадр из тизера фильма Men