В российский прокат выйдет фолк-хоррор от режиссера «Из машины»

18.05.2022
Фильм «Род мужской» (Men) Алекса Гарленда выпустит в России кинокомпания «Вольга», сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Один из самых ожидаемых хорроров 2022 года появится в российских кинотеатрах 23 июня.
Мировая премьера фильма независимой американской студии А24 состоится в мае. Ранее сообщалось, что Men не выйдет в России в связи с уходом A24 и отсутствия полного пакета прав у дистрибьютора.
Действие развернется вокруг женщины по имени Харпер, приезжающей в английскую глубинку после добровольного ухода из жизни ее супруга. Вместо спокойствия и тишины она сталкивается с чем-то неожиданным.
Главную роль исполнила Джесси Бакли («Фарго»). Актерский ансамбль дополнили Рори Киннир («Года, года») и Паапа Эссьеду («Банды Лондона»).
Фото: кадр из тизера фильма Men