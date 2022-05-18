«Елки 9» могут стать первым фильмом франшизы без Урганта и Светлакова

18.05.2022
Об участии главных героев серии новогодних комедий в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова ничего не известно, пишет «КП».
«На тарелке с именами всех членов съемочной группы и актерского состава, которую традиционно разбивают на старте съемок, их фамилий тоже нет», — отмечает издание.
На сегодня известно, что в актерский ансамбль фильма вошли Евгений Кулик и Виктория Агалакова, исполнившие роли Феди и Люси в восьмой части; Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.
Кулик также выступил шоураннером, креативным продюсером и соавтором сценария. Среди режиссеров фильма-антологии значатся Александра Лупашко («Елки 8») и Сергей Наумов «Два».
Фото: кадр из фильма «Елки новые»