В Москве начала работать выставка белорусско-российского пейзажиста ХХ века

17 мая в Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка работ белорусского-российского пейзажиста ХХ века Витольда Бялыницкого-Бирули. Событие приурочено к 150-летию со дня рождения художника, информирует ТАСС.

«Уверен, что совместное чествование замечательного живописца станет значимой вехой культурной жизни и Белоруссии, и России», — подчеркнул Зураб Церетели на открытии выставки.





На торжественной церемонии также присутствовали представители посольств обеих стран.





Посетители смогут увидеть 60 картин Бялыницкого-Бирули из собрания Национального художественного музея Белоруссии, а также шесть — из коллекции Химкинской картинной галереи им. С. Горшина.





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