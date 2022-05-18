Бурятский фильм «Решала: Брат» выходит в широкий прокат

Предпремьерный показ четвертой части криминальной франшизы, ставшей интернет-феноменом, прошел в столице Бурятии, пишет «Информ Полис online»..





19 мая «Решала: Брат» выйдет в кинотеатрах страны. Фильм расскажет новую историю о двух братьях, которая отличается от предыдущих частей сильной любовной линией и накалом драматизма.





Главный герой Каша решает начать жизнь заново, однако криминальное прошлое не отпускает просто так — за ним начинается охота. Он сбегает из реабилитационного центра в родной город, где пытается помочь брату, оказавшемуся за решеткой. Каша хочет помочь и Асе, в которой узнает себя, — как и он, девушка попадает в зависимость и втянута в криминал.





Режиссером фильма выступил Александр Амиров, продюсером — Константин Елкин. Сценарий создали Александр Кузьминов, Евгений Замалиев и Александр Фролов, исполнивший главную роль. Каст дополнили Анастасия Акатова, Константин Озеров, Мосэ Куртанидзе и др.





Первые два фильма франшизы «Решала», снимаемой в Бурятии, вышли в 2012 году. Третья часть «Решала: Нулевые» (2019) стала одной из лидеров отечественного кинопроката.





Фото: кадр из фильма «Решала: Брат»