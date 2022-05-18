Группа «Би-2» сообщила о переносе концертов в России и Эстонии

Семь выступлений перенесли на осень, одно — на следующий год, говорится в посте музыкантов во «ВКонтакте».





Концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле планируют провести грядущей осенью. Даты назовут в ближайшие недели. Концерт в Москве назначили на 10 июня 2023 года.





«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесенные концерты обязательно состоятся», — отмечается в сообщении.





Купленные билеты будут действительными на новые даты. Также билеты можно сдать.





Фото: кадр из клипа «Я никому не верю»