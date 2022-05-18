Marvel Studios назвала свой самый популярный сериал на Disney+

На сегодня самым просматриваемым проектом является «Локи» (Loki). Об этом сообщил глава кинокомпании Кевин Файги, передает Deadline.





Руководитель Marvel Studios не уточнил количество просмотров сериала. Он отметил, что создание «Локи» стало для студии «смелым ходом», который в конечном счете окупился. Производство второго сезона шоу начнется в ближайшие недели, добавил Кевин Файги.





Действие сериала разворачивается вокруг брата Тора, бога хитрости и обмана Локи, который попадает в бюрократическое болото. Он пытается помочь организации «Управление временными изменениями» после того, как поменял ход времени, скрывшись с важнейшим артефактом Вселенной — тессерактом.





Главную роль исполняет британский актер Том Хиддлстон.





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