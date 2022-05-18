Всероссийскую декаду выпускников творческих вузов откроют МГАХ и ВГИК

С 19 мая по 5 июня выпускники творческих вузов представят дипломные работы, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





19 мая в 14:00 состоится открытый балетный показ «Танцуем музыку». Сценарий и постановка — ректор МГАХ, народная артистка РФ Марина Леонова. Дирижер — заслуженный артист России Игорь Дронов. Фрагменты классических и современных балетов исполнят выпускники и студенты Московской академии хореографии.





В 16:45 ВГИК им. С.А. Герасимова проведет показ восьми дипломных работ выпускников Орловского госинститута культуры.





Также дипломные фильмы покажут выпускники СПбГКиТ, Казанского, Краснодарского, Северо-Кавказского и Московского институтов культуры, ГИТРа, Института современного искусства, РГИСИ. Открытые показы игровых, анимационных и мультимедиапроектов пройдут в Москве, Ростове-на-Дону, Иркутске, Сергиевом Посаде, Ташкенте (Узбекистан) и др.





В рамках декады, которая впервые проводится в России, участники будут показывать свои работы по пяти направлениям: театральное, хореографическое, музыкальное, кинематографическое и художественное искусство.





Цель проекта — продемонстрировать достижения российского художественного образования, познакомить потенциальных работодателей с творчеством начинающих актеров, музыкантов, артистов балета, кинематографистов, художников и показать зрителям будущих звезд.





Фото: Рixabay