Глава Lucasfilm подтвердила планы на трилогию Star Wars от Райана Джонсона

Киностудия не отказалась от планов создания новых фильмов по вселенной «Звездных войн» режиссером «Последних джедаев», сообщила изданию Vanity Fair Кэтлин Кэннеди.





В настоящее время проекты отложены из-за занятости режиссера. Lucasfilm по-прежнему планирует, что Райан Джонсон снимет для нее новую трилогию.





«Райан невероятно занят франшизой «Достать ножи» и сделкой на несколько фильмов с Netflix», — отметила глава киностудии Кэтлин Кэннеди.





Также она рассказала, что ближайшими фильмами по вселенной «Звездных войн» будут работы режиссеров Тайки Вайтити («Кролик ДжоДжо») и Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»). Кэннеди опровергла слухи о сотрудничестве с главой Marvel Studios Кевином Файги, которому приписывали съемку фильма по Star Wars.





Фото: Рixabay