Появился трейлер фильма Spiderhead с Крисом Хемсвортом в главной роли

Ролик по научно-фантастическому триллеру опубликован на ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix.





«Спайдерхэд» расскажет историю ученого Стива Абнести (Крис Хемсворт), который тестирует на заключенных экспериментальный препарат, способный изменять физические способности и эмоции человека. Несмотря на первые обнадеживающие результаты, эксперимент все-таки выходит из-под контроля.





Фильм, основанный на рассказе Джорджа Сондерса, снял Джозеф Косински. Сценаристами выступили Ретт Риз и Пол Верник. В актерский ансамбль также вошли Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, Тесс Хобрич и др.





«Спайдерхэд» дебютирует на Netflix 17 июня.





Фото: кадр из трейлера «Спайдерхэда»