Кустурица объяснил, почему назвал площадь в Дрвенграде именем Михалкова

17.05.2022

Кустурица объяснил, почему назвал площадь в Дрвенграде именем Михалкова
Сербский кинематографист в беседе с «Известиями» назвал российского коллегу «великим человеком искусства».

По его мнению, Никита Михалков является «одним из самых значительных живущих ныне мировых режиссеров». 

«Не потому что он оскароносный, а потому что он создал "Рабу любви" и множество других фильмов. Он смог переложить Чехова на язык кино», — пояснил Кустурица. По его словам, «творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем назвали площадь в нашем маленьком Дрвенграде».

Дрвенград (Кюстендорф, Мечавник) — деревня, построенная для фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» в 2003-2004 годах.

Фото: White Writer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8920324