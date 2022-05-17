Кустурица объяснил, почему назвал площадь в Дрвенграде именем Михалкова

17.05.2022
Сербский кинематографист в беседе с «Известиями» назвал российского коллегу «великим человеком искусства».
По его мнению, Никита Михалков является «одним из самых значительных живущих ныне мировых режиссеров».
«Не потому что он оскароносный, а потому что он создал "Рабу любви" и множество других фильмов. Он смог переложить Чехова на язык кино», — пояснил Кустурица. По его словам, «творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем назвали площадь в нашем маленьком Дрвенграде».
Дрвенград (Кюстендорф, Мечавник) — деревня, построенная для фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» в 2003-2004 годах.
Фото: White Writer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8920324