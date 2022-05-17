Концерт «Би-2» и «Квартета И» в Петербурге отложили на неопределенный срок

Об отмене спектакля в Санкт-Петербурге, назначенного на 18 мая, сообщается на странице БКЗ «Октябрьский» во «ВКонтакте».





За два дня до выступления в соцсетях Большого концертного зала появилось сообщение о переносе мероприятия. Артисты должны были выступить со спектаклем «Письма и песни».





«Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны», — говорится в посте БКЗ.





Причины переноса не уточняются. Музыканты заявили, что спектакль перенесли «по независящим от организатора причинам».



«Новая дата выступления станет известна в ближайшее время, все билеты будут действительны и не требуют обмена. Чуть позже мы сможем ответить на вопросы касательно остальных грядущих концертов Би-2», — говорится в сообщении группы во «ВКонтакте».





Ранее стало известно об отмене концерта «Би-2» в Казани и Омске. Минкультуры Татарстана заявило, что организаторы представления не выполнили требований по безопасности слушателей.





Фото: Рixabay