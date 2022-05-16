Стартовал Всероссийский конкурс «Библиотекарь года-2022»

16 мая старт конкурсу дала замминистра культуры России Ольга Ярилова на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде, сообщили в Министерстве культуры РФ.





«С сегодняшнего дня и до 5 сентября включительно все желающие могут подать свои заявки на участие в конкурсе», — сказала она.





Ольга Ярилова рассказала о четырех новых специальных премиях этого года, которые учредили федеральные библиотеки. Российская национальная библиотека учредила премию «Лучший библиотекарь-методист» для специалистов библиотек, осуществляющих научно-методическую деятельность. Российская государственная библиотека для слепых — премию «Лучший тифлобиблиотекарь». РГДБ — премию «Лучший детский библиотекарь», РГБ — «Лучший библиотекарь нового поколения» для специалистов модельных библиотек.





Главная конкурсная номинация — «Библиотекарь года». Номинация для специалистов до 35 лет — «Лучший молодой библиотекарь года», номинации для студентов вузов — «Библиотека будущего — взгляд молодых» и для студентов ссузов — «Мой выбор — библиотека!».





Победителей назовут на церемонии в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2022 года и наградят денежными призами и дипломами. Лауреата основной номинации «Библиотекарь года-2022» получит 150 тысяч рублей.





Заявки можно присылать на e-mаil: bg@nlr.ru.





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