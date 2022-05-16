Владимир Потанин пополнил эндаументы своего фонда на 10 млрд рублей

Благотворительный фонд Владимира Потанина сформировал два эндаумента объемом 5,1 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе организации.





Оба целевых капитала созданы внутри фонда. Все доходы от управления средствами направят на развитие и поддержку благотворительных программ.





Осенью 2021 года Владимир Потанин впервые заявил о решении учредить целевой капитал, размер которого к 2032 году достигнет 100 млрд рублей. В марте 2022 года он сделал первое пожертвование в эндаумент фонда на сумму 10 млрд рублей. Согласно законодательству средства разместили на депозитах до их передачи в управляющие компании. На 11 мая 2022 года эндаумент фонда составляет 10 242 467 885 рублей.





«На протяжении 15 лет Фонд Потанина продвигает модель целевого капитала в России. Благодаря решению Владимира Потанина мы можем на собственном примере продемонстрировать, насколько важен целевой капитал для миссии некоммерческой организации. Свои предложения фонду сделали ведущие управляющие компании. Совет фонда выбрал две: "ТКБ Инвестмент Партнерс" и "РБ Капитал". Ключевыми параметрами для выбора стали надежность и успешный опыт управления активами», — отметила председатель совета Фонда Потанина Лариса Зелькова.





С 2012 по 2021 год по итогам образовательных программ фонда в партнерстве с РЭШ и Московской школой управления «Сколково» сформирован 21 целевой капитал. Взносы участникам программ фонда составили 159 млн рублей. Кроме того, в рамках антикризисного конкурса «Новое измерение» при поддержке фонда создано 14 эндаументов и пополнено еще пять. Взносы фонда составили более 106 млн рублей.





Фото: Рixabay