Владимир Потанин пополнил эндаументы своего фонда на 10 млрд рублей

16.05.2022

Владимир Потанин пополнил эндаументы своего фонда на 10 млрд рублей
Благотворительный фонд Владимира Потанина сформировал два эндаумента объемом 5,1 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе организации.

Оба целевых капитала созданы внутри фонда. Все доходы от управления средствами направят на развитие и поддержку благотворительных программ.

Осенью 2021 года Владимир Потанин впервые заявил о решении учредить целевой капитал, размер которого к 2032 году достигнет 100 млрд рублей. В марте 2022 года он сделал первое пожертвование в эндаумент фонда на сумму 10 млрд рублей. Согласно законодательству средства разместили на депозитах до их передачи в управляющие компании. На 11 мая 2022 года эндаумент фонда составляет 10 242 467 885 рублей.

«На протяжении 15 лет Фонд Потанина продвигает модель целевого капитала в России. Благодаря решению Владимира Потанина мы можем на собственном примере продемонстрировать, насколько важен целевой капитал для миссии некоммерческой организации. Свои предложения фонду сделали ведущие управляющие компании. Совет фонда выбрал две: "ТКБ Инвестмент Партнерс" и "РБ Капитал". Ключевыми параметрами для выбора стали надежность и успешный опыт управления активами», — отметила председатель совета Фонда Потанина Лариса Зелькова. 

С 2012 по 2021 год по итогам образовательных программ фонда в партнерстве с РЭШ и Московской школой управления «Сколково» сформирован 21 целевой капитал. Взносы участникам программ фонда составили 159 млн рублей. Кроме того, в рамках антикризисного конкурса «Новое измерение» при поддержке фонда создано 14 эндаументов и пополнено еще пять. Взносы фонда составили более 106 млн рублей.

Фото: Рixabay