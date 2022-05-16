Памятник-музей в честь участников Волочаевского боя открыли после реставрации

Мемориальный комплекс 1928 года расположен на месте одного из крупнейших сражений последних лет Гражданской войны — в селе Волочаевка Еврейской автономной области.





«Для каждого из нас важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны», — сказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на церемонии открытия памятника.





Комплекс на сопке Июнь-Корань состоит из памятника-музея со скульптурной фигурой народоармейца и Братской могилы. После распада СССР он перестал принимать посетителей и обветшал.





Чтобы не утратить памятник, Минкультуры России взяло его в федеральное ведение, а также инициировало реставрацию памятника-музея и обновление комплекса к 100-летию Волочаевского сражения. На эти цели ведомство выделило почти 25 млн рублей. Масштабные работы завершились в мае 2022 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ