В Новосибирске пройдет международный фестиваль научного и индустриального кино

Международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» впервые состоится в Новосибирске в августе. Специально для создания фильмов к фестивалю запущены акселераторы на площадке разных киностудий города, сообщила ТАСС вице-губернатор Ирина Мануйлова.

«Обладая уникальным научным наследием, мы обладаем еще и уникальной возможностью, ведь Новосибирская область сохранила опыт студийной съемки. Мы запускаем, по сути, на первом этапе некий акселератор, когда все желающие могут заявиться в качестве авторов и создателей нового научно-популярного кино», — рассказала Мануйлова.





Она уточнила, что фильмы, которые планируется представить на фестивале, будут сниматься по разным научным направлениям.





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