Педагоги из Стокгольма, Москвы и Петербурга будут преподавать в филиале РГИСИ в Кемерово

Педагоги из Стокгольма, Москвы и Санкт-Петербурга приедут в Кузбасс преподавать театральные дисциплины в филиале Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове — Сибирской высшей школе музыкального и театрального искусства. Первый набор студентов в которой состоится уже этим летом, сообщила ТАСС директор филиала Марина Межова.

Филиал РГИСИ войдет в состав Сибирского кластера искусств, который строится в Кузбассе по поручению президента Владимира Путина. Кроме Кемерова, культурные кластеры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе.





Вуз получил лицензию и с 1 сентября 2022 года начнет обучение по шести направлениям: режиссура театра, сценография, технология художественного оформления спектакля, продюсерство и театроведение.





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