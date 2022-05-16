Финал «Евровидения-2022» осудили за политизацию

Музыкант Юрий Лоза объяснил в соцсетях, почему не считает «Евровидение» конкурсом.





По его словам, он отказался обсуждать итоги международного песенного конкурса 2022 года, «потому что комментировать там нечего».





Лоза пояснил бессмысленность слова «песенный» в названии мероприятия тем, что представленные на «Евровидении» композиции почти никогда не становились хитами или просто популярными песнями. «С этого года можно смело убирать слово "конкурс", так как победитель был известен заранее», — добавил он.





В минувшие выходные в Турине прошел финал «Евровидения-2022». Победу одержала рэп-группа с Украины Kalush Orchestra, которая считалась фаворитом конкурса. Представитель Британии Сэм Райдер занял второе место, певица Шанель из Испании — третье.





Фото: Рixabay