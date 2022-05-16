Цикл «Личные истории кино» стартует в «Иллюзионе»

16.05.2022
Программу от мэтров отечественного киноведения откроет заслуженный деятель искусств Армянской ССР и России Армен Медведев, говорится в пресс-релизе кинотеатра.
С 17 по 22 мая в киноцентре «Иллюзион» в Москве пройдет программа «Личная история кино. Армен Медведев». В нее вошли пять кинокартин, отобранных киноведом, кинокритиком, деятелем отечественного кино Арменом Медведевым.
Зрители увидят фильмы «Мечта» Михаила Ромма (1941), «Человек, который сомневается» Леонида Аграновича (1963), «Женитьба Бальзаминова» Константина Воинова (1964), «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова (1969) и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа (1977).
Как отметили в пресс-службе, Армен Медведев представит фильмы, сыгравшие особую роль в его зрительской и профессиональной биографии. Показы пройдут с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда.
Фото: Рixabay