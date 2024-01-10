Выставку Бахрушинского музея в Кузбассе на каникулах посетили более тысячи человек

Выставку Бахрушинского музея «Звездные страницы балета» в Кузбасском центре искусств посетили больше тысячи человек в новогодние каникулы. Об этом информирует Минкультуры России.





Ведомство в Telegram-канале со ссылкой на Бахрушинский музей опубликовало данные о выставке, которая проходит в Кузбасском центре искусств. Проект посвящен 250-летию Московской государственной академии хореографии. На выставке представлено более 120 оригинальных экспонатов.





Бахрушинский музей поблагодарил коллег из Большого театра, Государственного исторического музея, медиахолдинга ВГТРК и Российского архива кинофотодокументов. Все они предоставили ценные экспонаты, которые помогли воссоздать в залах историю балетного искусства.









Фото: YouTube