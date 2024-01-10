В Бердянске откроется первый в России детский центр этнографического просвещения

Первый в стране детский центр этнографического просвещения откроется в Бердянске в 2024 году. Об этом журналистам сообщила директор Российского этнографического музея Юлия Купина.





На основе опыта в Бердянске ожидается формирования модельных стандартов по дальнейшему запуску аналогичных площадок в культурных организациях в разных регионах РФ. По словам Купиной, создание детского этнографического центра будет проходить в сотрудничестве с крупнейшими этнографическими музеями страны.





«Для нас это очень знаковое событие: это не просто центр в одном музее, мы сейчас работаем над созданием центров этнографического просвещения, которые могут базироваться и в районных библиотеках, и в домах культуры, и для нас это первый такой опыт», — поделилась директор РЭМ с ТАСС





Деятельность таких площадок будет направлена на то, чтобы «представить страну стране», добавила Купина. Директор музея отметила, что этнографическое просвещение нацелено на то, чтобы узнать свою культуру и культуры других народов, дать элементарное этнографическое знание, что такое традиция, обычай, как понимали дом, семью в разных культурах.









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