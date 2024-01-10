В главном театре Приморья вручили премию имени Мялка

Торжественное вручение премии имени Вадима Мялка состоялось в Приморском академическом театре имени Максима Горького. Об этом информируют «Вести. Приморье».





В главном театре региона вручили премию имени народного артиста РСФСР, ветерана войны, который много лет служил этой сцене. Вадим Мялк вел передачи на Приморском радио, закончил театральную студию во Владивостоке. Почти полвека играл на сцене Театра имени Горького. Дочь артиста, актриса Яна Мялк отметила, что ее отец задал такую планку мастерства, которой надо соответствовать.





«И эта ответственность, и эта любовь, это дело, которому они посвятили свою жизнь – мы должны его сохранять, беречь и надеяться на то, что наши родители будут радоваться и гордиться нами», — сказала она.





Премия Мялка вручается в театре ежегодно с начала 2000-х. Однако после пандемии случился перерыв. Сейчас премьеры прошедших четырех лет отметили в остроумных номинациях. В категории «Лукавый маг» победил Владимир Сергияков, «Обаятельный сумрак» - Николай Тимошенко. Артистов наградили за роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Понтий Пилат в исполнении Александра Славского получил звание «Одержимо неудержимый».





Мастерам закулисья также достались свои награды. Так, парикмахеры и постижеры получили «Вавилонскую башню», заведующий постановочной частью Анатолий Хоменко забрал премию «Тертый калач». Главному экономисту досталась «Золотая антилопа» на фоне аншлагов в театре. Худрук Ефим Звеняцкий получил премию «Сорок лет у руля. Капитан корабля». Почетные награды достались Светлане Салахутдиновой, Сергею Симоненко и Наталье Славской за более чем 40-летнюю службу сцене. Представителям прессы отошла «Палитра летописи нашей». Главный приз премии имени народного артиста России Вадима Мялка, статуэтку актера, вручили Наталье Овчинниковой за роль певицы Лидии Руслановой в постановке «По морозу босиком…».









Фото: Screenshot