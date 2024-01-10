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Центр творческих индустрий «Фабрика» продлил прием заявок для участия в конкурсе «Фабричных мастерских»

10.01.2024

Центр творческих индустрий «Фабрика» продлил прием заявок для участия в конкурсе «Фабричных мастерских»
Прием заявок для участия в юбилейном, десятом сезоне конкурса «Фабричных мастерских» — программы поддержки mid-carreer artists продлили до 14 января. Об этом сообщили в московском Центре творческих индустрий «Фабрика».

В 2024 году художники могут сразиться в номинациях «Мастерская на Фабрике», «Специальный грант от Пиранези LAB», «Выставка на Фабрике» и «Эксперимент на Фабрике». Заявки принимаются от мастеров, чей возраст на момент начала резиденции — 15 марта — будет составлять от 35 до 55 лет.

По итогам конкурса победители получат студию для работы и бюджет на производство заявленного проекта, произведения или работ, в размере до 35 тысяч рублей. Результатом работы будет реализация заявленной идеи и выставка в пространствах «Фабрики» в этом году.


Фото: Пресс-служба ЦТИ «Фабрика»