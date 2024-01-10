Свердловский театр музкомедии получит оборудование более чем на 7 млн рублей к 90-летию

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии получит сценическое оборудование более чем на 7 миллионов рублей к своему юбилею. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.





Театр получит новое оборудование в канун своего 90-летия. Закупка ведется в рамках нацпроекта «Культура», отмечается в сообщении.





Генеральный директор театра Ян Смоленцев также поделился планами насчет реконструкции штанкетного хозяйства. «Это та механика, которая отвечает за все на сцене — благодаря ей поднимаются декорации, происходит движение. Механика 1964 года, она требует реконструкции», — сказал он в Уральском региональном центре ТАСС.





По словам Смоленцева, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Процесс займет год, добавил он.





Юбилей театра ознаменуется гастролями в Минск. Осенью коллектив представит свои лучшие спектакли — визитные карточки. Гастроли будут обменными, уточнила глава минкультуры Свердловской области Светлана Учайкина. Уральские зрители также увидят постановки Минского музыкального театра.









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