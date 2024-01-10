Российский этнографический музей анонсировал планы на 2024 год

Посетителей Российского этнографического музея в 2024 году ждут выставки о культуре славянских и финно-угорских народов, о спорте и сказках Александра Пушкина. Об этом журналистам рассказала директор учреждения культуры Юлия Купина.





В апреле откроется выставка, посвященная солярной символике в культуре славянских и финно-угорских народов, передает ТАСС . По словам Купиной, экспозиция познакомит посетителей с бытовавшими в разное время представлениями человека о солнце, его значении, а также его интерпретации в культурах различных народов.





Часть проектов музея будет приурочена к знаковым юбилейным датам. Так, к 225-летию со дня рождения Пушкина посетители смогут познакомиться с предметным миром его сказок.





Летом начнет работать проект к 250-летию вхождения Осетии в состав России. Музей посвятит выставку культуре жителей республики.





Также в планах к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады рассказать, как сотрудники музея восстанавливали его в послевоенные годы. Ко Дню Победы в Мраморном зале откроется выставка «Музейный полк» — вариант акции «Бессмертный полк».









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