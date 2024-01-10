В Перми началась всероссийская программа «Большие гастроли»

Всероссийская гастрольно-концертная программа Министерства культуры России «Большие гастроли» стартовала в Перми. Открыл ее Российский академический молодежный театр (РАМТ) спектаклем «Сон смешного человека».





Показ состоялся на сцене Пермского Театра-Театра, передает ТАСС . Директор РАМТ Софья Апфельбаум на пресс-конференции отметила, что изначально программа подразумевала поездки театров с большими спектаклями в регионы, когда «это показывается не один раз».





««Остров сокровищ» - основной спектакль, который мы привезли. Это один из самых больших спектаклей нашего репертуара. Моноспектакль «Сон смешного человека» открывает эти гастроли. Это маленький спектакль, но работа очень важная и серьезная», — сказала она.





Директор театра добавила, что еще одна постановка – экспериментальный спектакль Дмитрия Крестьянкина «Деревня и я» – будет представлена на малой сцене. Всего будут сыграно десять спектаклей. Для РАМТ это первый опыт. По словам Апфельбаум, полноценных гастролей в самом начале года у театра еще не было.









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