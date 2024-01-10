Башкирская певица Айгуль Ахметшина выступила на сцене Metropolitan Opera

Певица из Башкирии Айгуль Ахметшина выступила на сцене Metropolitan Opera в Нью-Йорке. Артистка исполнила главную роль в «Кармен».





В концертном зале Metropolitan Opera идет постановка знаменитой оперы. Певица из Башкирии в свои 27 лет вышла на сцену Нью-Йорка в главной роли.





Исполнительница родилась в башкирском селе Киргиз Мияки. Ахметшина закончила Уфимское художественное училище. В 2017 году певица получила гран-при Международного конкурса вокалистов «Бельведер» имени Ганса Габора. Артистку пригласили на стажировку в молодежную оперную программу Королевской оперы Ковент-Гарден. Год спустя Ахметшина была номинирована на Международную оперную награду International Opera Awards.









Фото: YouTube