Фильм «Артек. Большое путешествие» стал лидером российского проката в выходные

Российская комедия «Артек. Большое путешествие» стала лидером кинопроката, собрав в России и СНГ 24,2 млн рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 мая, опубликованные 16 мая.

Фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна вышел в российский прокат 28 апреля. По сюжету четыре подростка, у которых есть сложности в отношениях с родителями, прилетают отдыхать в «Артек».





В ролях Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Станислав Дужников, Екатерина Климова.





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