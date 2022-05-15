Работы татарстанских художников представят на биеннале современного искусства в Сенегале

На биеннале современного африканского искусства в Сенегале Dak’Art будут представлены порядка 40 работ современных художников из Татарстана, сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия также создадут граффити на тему российско-сенегальской дружбы, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы налаживаем партнерские отношения с дружественными странами. Везем в конце мая выставку в Сенегал, в Дакар, в рамках дакарского биеннале современного искусства», – сказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Он уточнил, что выставка будет проходить с 20 мая по 24 июня.

Организатором участия в биеннале выступает музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры и президента республики. Всего на выставку привезут около 40 работ современных художников из Татарстана, в том числе Ильгизара Хасанова, Рамина Нафикова, Зухры Салаховой, Екатерины Сафоновой.

Артем Силкин добавил, что в рамках биеннале на одном из домов в Дакаре запланировано создание граффити, посвященного российско-сенегальской дружбе. Это будет совместная работа художников из Татарстана и Дакара. «В ответ мы, кстати, у себя в июне показываем выставку, посвященную двум островам Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые есть в Сенегале. Там есть остров Горе и остров Сен-Луи. Они чем-то похожи на Свияжск. Визуально, если с высоты смотреть. Мы решили, что интересно будет в самом Свияжске устроить такую выставку», – сказал Силкин.

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