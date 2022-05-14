Памятник-музей в честь участников Волочаевского боя открыт после масштабной реставрации

После масштабной реставрации стал доступен для посещения памятник-музей в честь участников Волочаевского боя, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В торжественном мероприятии на территории села Волочаевка Смидовичского района Еврейской автономной области приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, представитель Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Владислав Кононов, заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Комплекс, состоящий из памятника-музея и братской могилы, был возведен в 1928 году и успешно функционировал до распада Советского Союза. В 1994 году музей на сопке Июнь-Корань перестал принимать посетителей и постепенно обветшал.

В связи с риском утраты памятника Минкультуры России приняло решение взять объект в федеральное ведение и начать реставрацию памятника-музея и обновление музейного комплекса к 100-летней годовщине Волочаевского боя. На восстановление министерство выделило 24,99 млн рублей. Все работы были завершены в мае 2022 года.

Ольга Ярилова поблагодарила за работу всех, кто принял участие в восстановительных работах, и подчеркнула, что современный музейный комплекс в селе Волочаевка станет точкой притяжения людей со всей страны.

«Сегодня действительно историческое событие не только для Еврейской автономной области и Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Мы открываем музей, посвященный трагическим событиям, со времен которых прошло уже 100 лет. Музей был создан в 1928 году, но, к сожалению, в постсоветский период незаслуженно был забыт и практически утрачен. И мы восстанавливаем эту историческую справедливость. Я хочу сказать огромные слова благодарности всей команде: Российскому военно-историческому обществу, историкам, дизайнерам, строителям, Дальневосточной железной дороге – всем, кто принимал самое активное участие в реставрации уникального памятника и создании экспозиции музея. Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны. Мы будем делать всё возможное, чтобы музей посещало огромное количество людей», – сказала Ольга Ярилова.

После реставрации музейный комплекс отвечает всем требованиям нового времени. Экспонаты располагаются в современных стендах, на больших экранах демонстрируются тематические фильмы. Полностью сохранен исторический облик, аутентичность постройки: в частности, скульптура красноармейца обратно получила утраченную много лет назад винтовку.





После перерезания красной ленточки все гости торжества смогли ознакомиться с экспозицией. Информативность и зрелищность новому музею придали современные мультимедийные комплексы, а также научно-вспомогательный материал в виде образцов военной формы, моделей вооружения и архивных документов. Особое место в музее заняли подлинные предметы (более 240), предоставленные ДВИОО «Амурский рубеж» и музеем школы № 11 села Волочаевка. Музей будет работать ежедневно, кроме понедельника. До 1 июня посещение выставки бесплатное для всех.

Фото: пресс-служба Минкультуры России О важности сохранении исторической памяти сказал Илья Семенов. От имени главы региона Ростислава Гольдштейна он обратился к участникам церемонии: «Гражданская война – очень важная часть нашей истории. Правительство области приложит все усилия для того, чтобы каждый школьник региона ознакомился с обновленной экспозицией музея, которая соответствует всем стандартам XXI века. Дети по достоинству оценят качество подачи информации».

Приветственное слово участникам торжественного мероприятия направил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Он отметил особое значение мемориального комплекса для всей страны и подчеркнул, что его должны увидеть как можно больше жителей России – для сохранения исторической памяти об освобождении Дальнего Востока от интервентов.