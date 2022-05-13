Максин Пик сыграет главную роль в байопике об Анне Политковской

13.05.2022
Британская актриса возглавит каст биографического фильма под рабочим названием «Матушка-Россия» (Mother Russia), сообщил Deadline.
Фильм расскажет о российской журналистке Анне Политковской, ее пути от редакторской работы в еженедельнике до командировок в горячие точки, правозащитной деятельности и создания документальных книг.
Вместе с двукратной номинанткой на BAFTA Максин Пик («Вселенная Стивена Хокинга», «Деревня») в фильме сыграют Киран Хайндс («Игра престолов») и Джейсон Айзекс (франшиза «Гарри Поттер»), который предстанет в образе мужа журналистки Александра Политковского.
Байопик снимет Джеймс Стронг по сценарию Эрика Поппена. Съемки планируют начать в конце лета 2022 года в Британии и Латвии. Производством фильма занимается австралийская студия Luminosity Entertainment. На ближайшем Каннском кинофестивале она представит проект потенциальным покупателям.
Анна Политковская особое внимание уделяла освещению событий в Чечне и расследованию коррупции. В 2006 году журналистку застрелили в подъезде ее дома в Москве. Ей было 48 лет.
Фото: Рixabay