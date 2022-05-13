Оригинальные проекты KION будут показывать по новому ТВ-каналу

13.05.2022

Оригинальные проекты KION будут показывать по новому ТВ-каналу
Компания «МТС Медиа», развивающая онлайн-кинотеатр KION, запускает телеканал «Kion Хит». Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Новый канал будет транслировать первые эпизоды оригинальных проектов KION — «Обоюдное согласие», «Клиника Счастья», «Бег улиток», «Немцы», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни» и др. Программу дополнят российские и иностранные фильмы и сериалы. 

Телеканал познакомит зрителей традиционного ТВ с проектами Kion Originals. Просмотр сериалов можно продолжить в онлайн-кинотеатре, нажав на баннер или отсканировав QR-код во время телетрансляции.

«Kion Хит» будет доступен пользователям экосистемы МТС. Предполагается, что канал будет вещать круглосуточно.

Фото: пресс-служба МТС