Оригинальные проекты KION будут показывать по новому ТВ-каналу

13.05.2022
Компания «МТС Медиа», развивающая онлайн-кинотеатр KION, запускает телеканал «Kion Хит». Об этом сообщила пресс-служба МТС.
Новый канал будет транслировать первые эпизоды оригинальных проектов KION — «Обоюдное согласие», «Клиника Счастья», «Бег улиток», «Немцы», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни» и др. Программу дополнят российские и иностранные фильмы и сериалы.
Телеканал познакомит зрителей традиционного ТВ с проектами Kion Originals. Просмотр сериалов можно продолжить в онлайн-кинотеатре, нажав на баннер или отсканировав QR-код во время телетрансляции.
«Kion Хит» будет доступен пользователям экосистемы МТС. Предполагается, что канал будет вещать круглосуточно.
Фото: пресс-служба МТС