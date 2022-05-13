Объявлен сбор средств на съемки документальной ленты о Екатеринбурге

13.05.2022

Объявлен сбор средств на съемки документальной ленты о Екатеринбурге
Фильм расскажет о вкладе уральской столицы в историю и развитие страны, сообщили «Вечерние ведомости».

Документальный фильм о Екатеринбурге снимет студия «Зеркало». Он станет второй частью цикла «Реально.Ру». Первая серия проекта была посвящена Красноуфимску.

В съемках докленты примут участие краеведы, историки, экономисты, специалисты в области культуры и других областях знаний, которые помогут установить вклад Екатеринбурга в развитие страны в прошлом и настоящем.

Сбор средств на создание большого документального фильма проводится на странице студии «Зеркало» в DonationAlerts . 

Фото: pixabay