Объявлен сбор средств на съемки документальной ленты о Екатеринбурге

13.05.2022
Фильм расскажет о вкладе уральской столицы в историю и развитие страны, сообщили «Вечерние ведомости».
Документальный фильм о Екатеринбурге снимет студия «Зеркало». Он станет второй частью цикла «Реально.Ру». Первая серия проекта была посвящена Красноуфимску.
В съемках докленты примут участие краеведы, историки, экономисты, специалисты в области культуры и других областях знаний, которые помогут установить вклад Екатеринбурга в развитие страны в прошлом и настоящем.
Сбор средств на создание большого документального фильма проводится на странице
студии «Зеркало» в DonationAlerts .
Фото: pixabay