Победу Зака Снайдера в фан-номинации «Оскара» могли обеспечить боты

13.05.2022

Победу Зака Снайдера в фан-номинации «Оскара» могли обеспечить боты
О возможной фальсификации в первой зрительской категории премии сообщило издание The Wrap со ссылкой на материалы Tweet Binder.

Победа режиссера Зака Снайдера в зрительском голосовании за лучший фильм и лучший момент могла быть сфальсифицирована. Его картины «Армия мертвецов» и «Лиги справедливости Зака Снайдера», забравшие «Оскар» в обеих категориях, могли получить дополнительные голоса с помощью онлайн-ботов, отметило издание со ссылкой на отчеты. 

Режиссер, его представители и Американская киноакадемия не комментировали сообщение.

В 2022 году впервые «Оскар» вручили в зрительской номинации, победителей которой выбрали по итогам онлайн-голосования. 

Фото: Рixabay