Победу Зака Снайдера в фан-номинации «Оскара» могли обеспечить боты

13.05.2022
О возможной фальсификации в первой зрительской категории премии сообщило издание The Wrap со ссылкой на материалы Tweet Binder.
Победа режиссера Зака Снайдера в зрительском голосовании за лучший фильм и лучший момент могла быть сфальсифицирована. Его картины «Армия мертвецов» и «Лиги справедливости Зака Снайдера», забравшие «Оскар» в обеих категориях, могли получить дополнительные голоса с помощью онлайн-ботов, отметило издание со ссылкой на отчеты.
Режиссер, его представители и Американская киноакадемия не комментировали сообщение.
В 2022 году впервые «Оскар» вручили в зрительской номинации, победителей которой выбрали по итогам онлайн-голосования.
Фото: Рixabay